Colani, BAE Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Terör rejimi Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Bu telefon görüşmesinde iki taraf, Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği de dahil olmak üzere farklı konuları ele aldı.

BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan bu görüşmede Abu Dabi'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne desteğini açıkladı.