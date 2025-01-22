Colani rejimi, Rus askeri üslerinin ülkedeki varlığı konusunu Rusya ile görüşüyor

Suriye'deki Colani rejiminin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Al Araby televizyonuna verdiği demeçte yeni yönetimin ülkedeki Rus askeri üslerin varlığı konusunda Rusya ile görüştüğünü, ancak nihai formatın henüz belli olmadığını ifade etti.

Ebu Kasra, “Nihai format henüz netleşmedi ve Devlet Başkanlığı Ofisi, Rus devletiyle işbirliği konusunda henüz bir talimat yollamadı, ancak Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından bu yönde görüşülüyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e demecinde Suriye’deki Rus askeri üslerin konuşlandırılmasının uluslararası hukuk normlarına uygun olarak imzalanan mevcut devletlerarası anlaşmalara dayandığını, söz konusu üsler ile ilgili işletme, bakım ve destek koşullarının yeni yönetimle müzakere konusu olabileceğini açıklamıştı.