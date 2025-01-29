Rus yetkili Bogdanov, Colani ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Terör rejimi Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ile üç saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

TASS’a göre, görüşmede Suriye’deki güncel gelişmeler, Moskova-Şam ilişkileri ve iki ülke arasındaki ekonomik-ticari işbirliği ele alındı.

Beşar Esad hükümetinin düşüşünden sonra ilk kez Suriye’yi ziyaret eden Rus heyeti, Moskova’nın Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğinin değişmediğini vurguladı. Taraflar, Suriye’deki krizlerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bogdanov, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye’deki iki askeri üssüyle ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını ve bu konuda Şam yönetimiyle daha fazla müzakere yapılacağını belirtti.

