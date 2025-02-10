  1. İran
10 Şub 2025 10:35

11 Şubat etkinliğinde "Hac Kasım" balistik füzesi sergilendi

11 Şubat etkinliğinde "Hac Kasım" balistik füzesi sergilendi

Tahran'da İslam Devrimi’nin 46. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 11 Şubat yürüyüşü sırasında İran’ın taktik balistik "Hac Kasım" füzesinin maketi sergilendi.

İslam Devrimi 46. zafer yıl dönümü dolayısıyla bugün sabah saatlerinde başlayan 11 Şubat Yürüyüşü etkinliğinde İran’ın en uzun menzilli katı yakıtlı taktik balistik füzesi olan Hac Kasım, 1400 km menziliyle dikkat çekiyor.

Bu füze, "Dezful" (1000 km) ve "Zülfikar" (700 km) füzelerinden daha uzun menzile sahip olup, İran'ın balistik füze envanterindeki en gelişmiş taktik füze olarak öne çıkıyor.

Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümüdür.

News ID 1924231

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