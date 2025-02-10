11 Şubat etkinliğinde "Hac Kasım" balistik füzesi sergilendi

İslam Devrimi 46. zafer yıl dönümü dolayısıyla bugün sabah saatlerinde başlayan 11 Şubat Yürüyüşü etkinliğinde İran’ın en uzun menzilli katı yakıtlı taktik balistik füzesi olan Hac Kasım, 1400 km menziliyle dikkat çekiyor.

Bu füze, "Dezful" (1000 km) ve "Zülfikar" (700 km) füzelerinden daha uzun menzile sahip olup, İran'ın balistik füze envanterindeki en gelişmiş taktik füze olarak öne çıkıyor.

Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümüdür.