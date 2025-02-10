  1. İran
10 Şub 2025 10:59

Tümgeneral Selami 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı

Tümgeneral Selami 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

Bugün, rahmetli İmam Humeyni liderliğinde 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümüdür.

News ID 1924235

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