İran '11 Şubat Yürüyüşü'ne hazır

11 Şubat 1979'da gerçekleşen İslam Devrimi zaferinin 46. yıldönümü nedeniyle yarın Pazartesi İran genelinde çeşitli etkinlik ve yürüyüşler yapılacak.

Tahran'daki etkinlik yerel saatle 09.30'da başlıyor.

Zaferi kutlamak için Tahran'da hazırlıklar günler öncesinden başladı. Kentin dört bir köşesi, ana cadde ve meydanlar süslendi. Tahran, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Şehit Kasım Süleymani, direniş şehitleri ve İmam Humeyni (ra) posterleri ile İran bayraklarıyla donatıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın törene konuşmacı olarak katılacağı açıklandı.

İslam Devrim zaferinin 46. yıldönümü miting ve kutlamalarını yerli ve yabancı olmak üzere 7 bin 200 gazeteci ve foto muhabir dünyaya aktaracaktır.

İran İslam Devrimi'nin 46. yıldönümü kutlanıyor

İmam Humeyni (ra) liderliğinde 11 Şubat 1979'da gerçekleşen devrimin 46. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Başkent Tahran ve ülkenin diğer kentlerinde 11 Şubat'ta kalabalık törenlerle devrim kutlaması gerçekleştiriliyor.