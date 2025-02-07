8 Şubat 1979 İran: Hava kuvvetleri İmam Humeyni ile biat etti

8 Şubat 1979 İran için en hassas ve kader belirleyici günlerinden biriydi. Bu gün, militan din adamları ve diğer dini ve siyasi grupların daha önce yaptığı çağrı üzerine ülke çapında büyük çaplı bir yürüyüş düzenlendi.

Tahran'da halk ve Hava Kuvvetleri, Şahnaz, Farah Abad, Horasan Meydanı, Narmak, Badrsani, Nizam Abad vb. caddelerden Azadi Meydanı'na yürüdü.

Halk bu yürüyüşte Bazargan hükümetini destekleyen sloganlar attı. Gösterinin sonunda 7 paragraftan oluşan bir karar okundu ve halk tarafından onaylandı. Böylelikle Mühendis Bazargan halktan güven oyu almış oldu.

Ayrıca 8 Şubat 1979, Hava Kuvvetleri'nin fedakar ve kararlı askerlerinin İmam Humeyni'nin huzuruna çıkarak destansı ve iman dolu tarihi bir güne imza attığı gündür.

Şöyleki sabah saat 10'da yüzlerce ordu ve kara kuvvetleri personeli ve destekçisi askeri üniformalarla Alavi Okulu'na giderek askeri bir geçit töreninde İmam Humeyni'ye biat etti. Olay yerinde bulunan fotoğrafçılar askeri personelin İmam'ın yanında bulunduğu anların fotoğraflarını çekti. Hemen gazetelerde yayınlanan bu gelişme halk, ordu, Pehlevi rejiminin unsurları vb. arasında birçok tepkiyle karşılandı.

Reuters Haber Ajansı bu önemlı gelişme ile ilgili İran'da milyonlarca insanın Ayetullah Humeyni'ye destek vermek için sokaklara döküldüğünü, göstericiler arasında bir grup Homafer askeri üniforma giymiş hava kuvvetleri pilotlarının da bulunduğunu, İmam Humeyni'nin karargahına giderek göstericilere katıldığını bildirmişti.

Bu günde, Keyhan fotoğrafçısı Hüseyin Partovi ve diğer fotoğrafçılar, hava kuvvetleri personelinin İmam'ın yanında bulunmasının eşsiz fotoğraflarını çekekerek gazetelerinde yayınladılar. Keyhan gazetesinde yayınlandıktan sonra, halkın bazı kesimi, ordu karargahı ve Pehlevi rejiminin unsurları arasında birçok tepki oluştu.

Bahtıyar'ı şaşkınlığa uğratan gelişme

Biat haberinin yayınlanmasının ardından, ortaya çıkan durum karşısında şaşkına dönen Bahtiyar hükümeti, Keyhan gazetesinin "Hava Kuvvetleri personeli İmam Humeyni'ye biat etti" başlıklı haberini yalanlayarak fotoğrafı bir montaj olduğunu söyledi. Rejim yetkilileri fotoğrafçı için tutuklama emri çıkarmış oldu ancak İmam Humeyni'nin bunu doğrulayacağını bilmiyorlardı.

Bazargan, Bahtiyar ve ordu arasında önemli görüşmeler gerçekleşti. Bazargan'a yakın olanlar, ordunun iç çatışmalarda tarafsız kalacağı yönündeki umutlarını dile getirdiler.

İmam Humeyni, grevdeki radyo ve televizyon emekçilerinin televizyonunda canlı yayınlanan kısa bir konuşmasında, kitle iletişim araçları emekçilerine başarılar dileyerek, "Bu sektörde halkın hizmetinde olması gereken kesim var. Ama gaspçı rejim onları gayrimeşru amaçlar için kullanmıştır"dedi.

Libya hükümeti de bu günde İran devrimine desteğini açıkladı.

Bahtiyar, bir basın röportajında, "Hitler'e, Rıza Şah'a ve Şah'a karşı çıktım, Ayetullah Humeyni'ye ve Bazargan'a da karşı çıkacağım" dedi.

8 Şubat 1979'da İmam Humeyni, Hazreti Abdülaziz'in türbesini ziyaret ederek türbenin etrafının çevrilmemesi gerektiğini söyledi.