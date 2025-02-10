İslam Devrimi'nin zaferi İran gazetelerinde nasıl yer aldı?

İran tarihinin en önemli olaylarından biri 46 sene önce gerçekleşen İran İslam Devrimi'nin zafer bugün yıldönümüdür.

O dönemde İran'da kendisine karşı eylemelerden dolayı hayal kırıklığına uğrayan Pehlevi Hanedanı'nın ikinci şahi Muhammed Rıza Pehlevi, 16 Ocak 1979'da kesin olarak ülkeyi terk etmişti.

Bunun ardından ise 1 Şubat 1979'da İran halkının çoğunluğunun desteklediği İmam Humeyni (r.a) 14 yıllık sürgünden sonra İran'a dönmüştü. O gün Tahran'da yaklaşık 3 milyon İranlı tarafından karşılanan İmam Humeyni, halkın el birliği ile 11 Şubat 1979'da İran İslam Devrimi'ni zafere ulaştırmıştı.

İran'ın en önemli gazeteleri olan Keyhan ve Ettelat gazetesi İslam Devrimi'nin zafer sürecine ilişkin haberlere hemen hemen her gün geniş yer verildi.

Bu yazımızda bu gazetelerin manşetlerine bir göz atacağız.

Keyhan: İmam yarın sabah Tahran'da olacak

İslam Devrimi'nin kurucusu İmam Humeyni'nin 14 sene sürgünlükten sonra Tahran'a gelişini habere yapan Keyhan gezetesi manşetinde "İmam yarın sabah Tahran'da olacak" başlığını kullandı.

Keyhan: Ne Şah ile uzlaşacağız ve ne Humeyni ile

Yine de Keyhan gazetesi M.Rıza Pehlevi'nin son başbakanı Şapur Bahtiyar'ın "Ne Şah ile uzlaşacağız ve ne Humeyni ile" sözelerini manşetine taşıdı.

Ettelat: Rejim parçalandı

Pehlevi Rejimi'nin çökmesini haber yapan Ettelat gazetesi de ilk sayfasında şu cümlelere yer verdi:

Dün millet 57 senelik zulüm sarayını tahrip etti

Rejim parçalandı

Keyhan: Şah gitti

Keyhan gazetesi manşetinin birinde Muhammed Rıza Pehlevi'nin eşi ile birlikte ülkeyi terk etmesini haber yaparak Şah gitti başlığını kullandı.