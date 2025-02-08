9 Şubat 1979'da İran: Tahran'da silahlı çatışmalar

9 Şubat 1979’da Rızaiye (Urmiye), Rafsancan ve Tahran kentlerinde halk tarafından düzenlenen protesto eylemlerinde çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Bahtiyar'ı destekleyen anayasa yanlıları, "Bahtiyar, Bahtiyar, kaleni koru" sloganıyla Tahran'da gösteri düzenledi.

Bazargan, ilk kez ''ulusa sesleniş'' konuşması yaptı

9 Şubat 1979'da geçici hükümetin başbakanı Mehdi Bazargan Tahran Üniversitesi'nde ilk kez ''ulusa sesleniş'' konuşması yaptı.

Bazargan, burada yaptığı konuşmasında, ülkede kan dökülmesini önlemek için Bahtiyar'dan istifa etmesini istedi.

ABD Başkanı Nixon döneminde Dışişleri Bakanı olan Henry Kissinger, "Amerika'nın doğru kararlar alamaması Şah'ın devrilmesine yol açtı" yorumunu yaptı.

Bahtiyar: İstifa etmem

İran’da ingilizce yayınlanan Kayhan gazetesine konuşan Şapur Bahtiyar, cumhuriyeti kabul edebileciğini belirterek, Mehdi Bazargan ile yaptığı görüşmeler hakkında şunları kaydetti: "Müzakere kanalı çok basit. Biz daha önce de temas halindeydik ama Sayın Humeyni tarafından başbakan olarak atanmasından sonra kendisiyle resmi bir temasımız olmadı. Eğer Sayın Bazargan benim kabinemde bakan bulundurmak isterse, kabul ederiz. Bu arada çevresinde değerli insanlar da var. Eğer önümüzdeki seçimlerden, anayasadan, bu gibi konulardan bahsetmek istiyorlarsa ben hazırım ama onların veya başka bir hükümetin çıkarı için istifa etmem. Bu konu mevcut durumda gündeme getirilemez."

AFP'nin bugünkü haberine göre, İran Tudeh Partisi Genel Sekreteri Nureddin Kiyanuri, Ayetullah Humeyni'yi överek, "Hain bir darbe riskinin hafife alınmaması gerektiğini" vurguladı.

Tahran'daki Duşantepe hava üssünde silahlı çatışma

10 Şubat gecesi geç saatlerde Tahran’daki Duşantepe hava üssünde Humeyni yandaşları ile rejim güçleri arasında silahlı çatışma yaşandı.

Tahran'ın doğusunda bulunan Duşantepe’de aralıksız devam eden silah sesleri halkı paniğe soktu. Sokaklara inen halk askeri üsse doğru hareket etti.

Tahran halkı Humeyni yanlısı askerlere yardım için Duşantepe üssüne girdi. Silah depolarını açan vatandaşlar ele geçirdiği silah ve makineli tüfeklerle rejim güçleri ile çatışma başlattı.

Devrimciler polis karakollarını ele geçirdi

Duşantepe'deki çatışmalarla eş zamanlı olarak çok sayıda polis karakoluna da saldırı düzenlendi. Başkent Tahran'ın diğer hassas bölgeleri de devrimcilerin eline geçti.

Sokağa çıkma yasağı

Tahran'da askeri vali, 16.30'dan ertesi gün sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İmam Humeyni, Tahran valisinin sokağa çıkma yasağının gayri meşru olduğunu belirterek, halkı sokağa çıkarak sıkıyönetimin komplosunu çökertmeye çağırdı. İmam Humeyni'nin emriyle halk askeri valinin uyarısını dikkate almadan sokaklara döküldü.