Irakçi: Azami baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Sudanlı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Irakçi, özellikle Filistin meselesi ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik planların ele alındığını vurguladı.

İran’ın İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının katılımıyla bir toplantı düzenlenmesini önerdiğini belirten Irakçi, bu toplantının mart ayında gerçekleştirileceğini açıkladı.

İran ve Sudan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Toplantıda iki ülke arasında işbirliğini artıracak iki mutabakat zaptının imzalandığını duyuran Irakçi, bunlardan birinin karşılıklı vize muafiyeti anlaşması olduğunu söyledi.

Bakan ayrıca, İran’ın Sudan’ın savaş sonrası yeniden inşa sürecine katkı sağlayacağını ve iki ülke arasında temel ihtiyaç malzemelerinin temin edilmesine yönelik işbirliklerinin gerçekleştirileceğini aktardı.

ABD ile doğrudan müzakereler konusunda açıklama

Irakçi, İran ve ABD arasında doğrudan müzakerelerin olasılığına ilişkin bir soruya yanıt olarak, İran’ın tehdit veya baskı altında hiçbir tarafla müzakere etmeyeceğini vurguladı. Dış politikalarında net bir çizgileri olduğunu ifade eden Irakçi, ABD’nin İran’a yönelik azami baskı politikasının hiçbir zaman başarılı olmadığını söyledi.

Katar Emiri’nin Tahran ziyareti

Katar Emiri’nin Tahran’a yapacağı ziyaret hakkında da açıklamalarda bulunan Irakçi, bu ziyaretin ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik olduğunu ifade etti. Katar Emiri’nin herhangi bir mesaj taşıyıp taşımadığına dair kendilerine bir bilginin ulaşmadığını kaydetti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile görüşmeler

Bakan Irakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile yapılan görüşmelere de değindi. Grossi’den, İran’ın nükleer programıyla ilgili kapsamlı bir rapor talep edildiğini belirten Irakçi, ancak bu raporun geçmişte kapanmış konuları yeniden gündeme getirmemesi gerektiğini söyledi. UAEA ile teknik düzeyde işbirliğinin sürdüğü ve ajansın siyasi baskılardan bağımsız hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Hindistan ile Çabahar Limanı görüşmeleri

Bakan Irakçi, Hindistan Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede, stratejik öneme sahip Çabahar Limanı’na dair ayrıntılı bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Çabahar’ın yalnızca İran ve Hindistan için değil, Hint Okyanusu’na kıyısı olan ülkeler ve Avrasya bölgesi için de önemli bir geçiş noktası olduğunu vurgulayan Irakçi, bu güzergâhın demiryolu bağlantıları sayesinde diğer alternatiflere kıyasla daha kısa ve ekonomik olduğunun altını çizid.

Tahran-Beyrut uçuşları konusunda açıklama

İran ve Lübnan arasında uçuşların durdurulmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Irakçi, Lübnan Dışişleri Bakanı ile bu konuda olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini ve sorunun siyasi değil, teknik ve hukuki nedenlerden kaynaklandığını bildirdi. İki ülkenin sorunun çözümü için diplomatik görüşmelere devam edeceğini ifade eden Bakan Irakçi, yakın zamanda olumlu bir sonuç alınmasını umduklarını dile getirdi.