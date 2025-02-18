Irakçi: İran Kuzey-Güney koridorunu tamamlamaya çalışıyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, sekizinci Fars Körfezi İlişkileri Konferansı'nda Körfez'in tarihsel ve stratejik önemine vurgu yaptı.

Irakçi, Fars Körfezi'nin her zaman dünyanın en önemli su alanlarından biri olduğunu belirtti.

Bakan Irakçi, "Üzücü bir şekilde, bazı bölgesel güçler, İran'ın temel politikalarına rağmen, Fars Körfezi'ni bir kriz bölgesine dönüştürme çabası içine girmiştir. Ancak, İran'ın komşu odaklı dış politikası ve aktif diplomasisi sayesinde Körfez, yeni bir döneme adım atmaktadır. Bu sürecin devamı, bölgedeki ülkeler arasında mevcut uzlaşıyı korumakla mümkündür. Güvenlik, yalnızca herkes için güvenlik sağlanırsa kalıcı olur," dedi.

İran’ın Kuzey-Güney koridoru ve Fars Körfezi ile Karadeniz’i birbirine bağlayan koridorları tamamlama amacında olduğunu belirten Irakçi, "Çabalarımız, sadece İran ve Hindistan arasında değil, tüm Hint Okyanusu çevresindeki ülkeler için de fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Çabamız, Çabahar'ı bölgedeki en önemli limanlardan biri yapmak için devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Irakçi "Bazı bölgesel olmayan güçler, kendi çıkarlarını temin etmek için, Fars Körfezi'ni kriz ve çatışma merkezi haline getirmeye yönelik azami çaba sarf etmektedirler. Bu doğrultuda, onlarca yıldır bölgeyi askeri hale getirmeye ve milyarlarca dolarlık silah satışları ve birikimi ile bu su yolunu sürekli bir gerilim içinde tutmaya çalışıyor ve bölge halkları ve ülkeleri arasındaki işbirliği ve barışçıl bir arada yaşama yolunu tıkamaktadırlar." açıklamasını yaptı.

Irakçi ayrıca "İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgeseldüzenlerden dışlanması politikası ve halkımıza karşı yürütülen yasa dışı yaptırımlar yoluyla başlatılan tam ölçekli ekonomik savaş, bölgesel olmayan güçlerin, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin, on yıllardır süren çabalarının yalnızca bir kısmıdır. Bugün, sadece İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel düzenlerden dışlanması veya İran ile komşuları arasında ihtilaflar yaratılması politikası başarısız olmamış, aynı zamanda İran'ın aktif diplomasi ve komşu odaklı dış politikasıyla, bazı bölge ülkelerindeki algı değişiklikleri ile Fars Körfezi, bölgesel işbirliğinin yenibir döneme girmektedir." Şeklinde konuştu

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