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17 Şub 2025 15:43

İran ve Nepal Dışişleri Bakanları bir araya geldi

İran ve Nepal Dışişleri Bakanları bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve Nepal Dışişleri Bakanı Arzu Rana Deuba, Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve Nepal Dışişleri Bakanı Arzu Rana Deuba, Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) Dışişleri Bakanlarının Toplantısı’nın kapsamında Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

İran ile Nepal arasındaki dostane ilişkilere vurgu yapan Irakçi, özellikle ekonomi, ticaret ve enerji alanlarında işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Bakan Irakçi ayrıca, iki ülke yetkilileri arasında karşılıklı ziyaretlerin ve ekonomik toplantıların düzenlenmesinin, tarafların potansiyelini daha iyi tanımasını ve ilişkilerin derinleşmesini sağlayacağını ifade etti. Irakçi, Nepal Dışişleri Bakanı’nı Tahran’a davet etti.

Deuba ise İranlı mevkidaşıyla görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daveti memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Deuba ayrıca, İran’ın Nepalli vatandaşların Gazze’den tahliyesine yönelik insani yardımlarından dolayı teşekkür etti ve bu tür insani girişimlerin devam etmesini talep etti.

News ID 1924472

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