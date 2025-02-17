İran Yemen'e olan desteğini yineledi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Umman’da düzenlenen sekizinci Hint Okyanusu Konferansı (IOC) sırasında, Yemen Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam ile görüştü.

Irakçi görüşmede, Sana hükümeti ve Yemen halkının, Gazze savaşı sırasında Filistin halkıyla gösterdiği onurlu dayanışmayı takdir ederek, bu desteğin Filistin halkının ve direnişinin zaferinde ve Siyonist rejime ateşkes dayatılmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

İran’ın Yemen'in toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini destekleme konusundaki ilkeli tutumunu yineleyen Irakçi, "Yemen'deki istikrar ve güvenlik, tüm bölgenin güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol oynamaktadır." dedi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg’in Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarete değinerek, diplomatik çabaların devam etmesinin yararlı oduğunu belirtti.

Abbas Irakçi ayrıca, İran’ın Yemen hükümetine ve halkına desteğinin devam edeceğini kaydetti.

