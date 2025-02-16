Irakçi: İran ve Hindistan, Çabahar Limanı'nda işbirliğine kararlıdır

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Hindistan’ın "WION News" kanalına verdiği röportajda, İran ile Hindistan'ın Çabahar Limanı'na ilişkin 10 yıllık bir anlaşma imzaladığını belirterek şunları söyledi: "Çabahar, Hint Okyanusu’nda stratejik öneme sahip bir limandır ve iki ülke bu konuda iş birliği yapmaya kararlıdır."

Irakçi, İran ile Hindistan arasındaki köklü ilişkileri vurgulayarak şöyle devam etti:

"İran ve Hindistan, iki büyük Asya medeniyeti olarak her zaman yakın ilişkiler içinde olmuştur. Hindistan ile olan bağlarımız bizim için son derece değerlidir. Zaman zaman bazı zorluklar yaşansa da iki taraf, iş birliğini sürdürme konusunda kararlılığını korumaktadır."

İran-Hindistan ilişkilerindeki sorunların iki ülkenin tutumundan değil, dış müdahalelerden kaynaklandığını belirten Irakçi, şu ifadeleri kullandı: "İran ve Hindistan arasındaki sorunlar, iki ülke nedeniyle değil, üçüncü tarafların müdahalelerinden kaynaklanmıştır. Çabahar Limanı’na ilişkin Hindistan ile 10 yıllık bir anlaşmamız var. Bu liman, İran ve Hindistan'ı birbirine bağlayan kritik bir geçiş noktasıdır. İki taraf da bu iş birliğini sürdürmekte kararlıdır."

Çabahar Limanı'na yönelik ABD yaptırım muafiyeti konusuna da değinen Irakçi şunları söyledi: "Çabahar Limanı'na uygulanan muafiyetin kaldırılması meselesinde, Hindistan'ın ABD ile istişarelerde bulunduğunu biliyoruz. Bu konuda karar vermekte onları özgür bırakıyoruz."

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Hint Okyanusu kıyısındaki ülkelerin sekizinci dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bir heyetin başında Umman’ın başkenti Maskat’a gitti.

Bu toplantı, Umman, Hindistan ve Singapur’un ortak ev sahipliğinde, “Denizcilik Ortaklığında Yeni Ufuklara Doğru” sloganıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, 20 üye ülkeden üst düzey yetkililer katıldı.