İran ve Umman Dışişleri Bakanları Maskat’ta görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Umman’ın başkenti Maskat’ta düzenlenen Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) Dışişleri Bakanlarının Toplantısı’nın kapsamında Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi ile bir araya geldi.

Umman’ın zirveye ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür eden Irakçi, İran ve Umman’ın Körfez bölgesi ve Hint Okyanusu’ndaki önemli konumuna vurgu yaptı.

Bakan Irakçi zirvede ele alınan yapıcı fikirlerin, ekonomik işbirliği başta olmak üzere katılımcı ülkeler arasında çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunacağını belirtti.

İran ile Umman arasındaki üst düzey ilişkilere ve liderlerin işbirliğini güçlendirme kararlılığına dikkat çeken Irakçi, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve enerji alanlarındaki ortak projelerin hayata geçirilmesine hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Irakçi ayrıca, geçtiğimiz günlerde Maskat’ta düzenlenen 21. İran-Umman Ortak Ekonomik Komisyonu Toplantısı’nın başarılı geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran’ın zirveye aktif katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren el-Busaidi ise, İran’ın Hind Okyanusu ülkelerinin hedef ve programlarına katkı sağlayacak önemli kapasitelere sahip olduğunu vurguladı.

El-Busaidi ayrıca, Umman Sultanı’nın İran ile tarihi ve dostane ilişkilere verdiği öneme dikkat çekerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel istikrar ve kalkınmaya katkı sağlayacağını söyledi.

