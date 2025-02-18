ABD-Rusya görüşmesi Riyad'da başladı

Rusya ve ABD'li üst düzey yetkilileri, uzun yıllar sonra ilk kez bir araya getiren görüşme Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a çıkmasıyla başlayan yeni dönemde Msokova ve Washington arasındaki ilk yüz yüze temas gerçekleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde varılan mutabakat uyarınca Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un öncülük ettiği Rus heyetinde Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev de yer alıyor.

ABD kanadını ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

Riyad'daki görüşmelerin en önemli konularından biri Ukrayna krizi.

Ayrıca Rus ve ABD'li yetkililer, ikili ilişkilerin onarılmasına ve ekonomik ilişkilerin yeniden tesisine yönelik görüş alışverişi yapacak.

Riyad'daki görüşmenin gündem maddeleri arasında Putin ve Trump arasında bir görüşme organize edilmesi de yer alacak.

Kaynak: Sputnik