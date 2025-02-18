  1. Dünya
  2. Avrupa
18 Şub 2025 16:00

Rusya-ABD görüşmesi Ukrayna savaşına son verecek mi?

Rusya-ABD görüşmesi Ukrayna savaşına son verecek mi?

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Afife Abedi, ABD-Rusya görüşmesinin Ukrayna Savaşı'ndaki etkisini değerlendirdi.

ABD ve Rusya'nın üst düzey yetkilileri, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilk kez Riyad'da bir araya geldi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Afife Abedi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD-Rusya görüşmesinin Ukrayna Savaşı’ndaki etkisini değerlendirdi.

Afife Abedi şöyle yazdı:

"Rusya ve ABD arasındaki Riyad görüşmeleri son derece önemli ve belirleyicidir. Bu müzakereler, Asya ve Avrupa kıtalarındaki birçok bölgesel ve uluslararası süreci etkileyebilir ve Kremlin sözcüsünün açıklamalarına rağmen İran konusunu da büyük ölçüde etkileyecektir; çünkü bu mesele yalnızca Rusya’nın iradesine bağlı değildir!"

News ID 1924505

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler