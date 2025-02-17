Rus ve ABD'li yetkililer Riyad'da buluşacak

Üst düzey Rus ve ABD'li yetkililer Salı günü Suudi Arabistan'da bir araya gelerek ilişkilerin geliştirilmesi, Ukrayna'da "olası" bir ateşkes ve Vladimir Putin ile Donald Trump arasında bir zirve düzenlenmesi konularını ele alacaklar.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Putin'in üst düzey yardımcısı Yuri Uşakov'un Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gideceğini belirtti.

Dmitri Peskov görüşmelerin "öncelikle Rus-Amerikan ilişkilerinin toplam kompleksini restore etmeye yönelik" olacağını ifade etti. Çok sayıda geniş güvenlik konusunu görüşmek istediklerini söyleyen Peskov görüşmelerin "Ukrayna'da çözüm için olası müzakerelere ve iki devlet başkanı arasında bir toplantı organize edilmesine de ayrılacağını" ifade etti.