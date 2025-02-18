Katar Emiri yarın Tahran'a gelecek

Basın mensuplarına konuşan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, ''Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yarın Çarşamba günü Tahran'da olacak.'' dedi.

Irakçi, ''Katar Emiri ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için geliyor ve inşaallah iki ülke arasındaki ilişkilerde bu başarılı yolda yürümeye devam edeceğiz.'' ifadesini kullandı.

Katar'ın bölgede etkili bir ülke olduğunu belirten Irakçi, ''Katar'la ilişkilerimiz çok eski ve kapsamlıdır, iki ülke arasında her zaman üst düzey temaslar olmuştur. Katar tarafıyla Filistin, Gazze ve Hamas'ın yanı sıra Suriye ve Yemen gibi konularda her zaman görüş alışverişinde bulunuyoruz.'' diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de yaptığı son açıklamada, "Katar Emiri'nin Tahran ziyaretinin İran ile ABD arasında arabuluculukla hiçbir ilgisi yoktur" demişti.