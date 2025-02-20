Irakçi: Komşularımız bizim önceliğimizdir

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, dün resmi bir ziyaret için Tahran'a geldi.

Emir Temim, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ve diğer üst düzey İranlı yetkililerle ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında verimli görüşmeler yaptı.

Bakan Irakçi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda görüşmeleri değerlendirdi.

Katar'ın İran için önemli bir komşu ve stratejik ortak olduğunu belirten Bakan Irakçi "Her zaman, kardeşlerimiz Emir Temim bin Hamad Al Sani ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdülrahman Al Sani'yi ağırlamaktan memnuniyet duyarız. İkili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında verimli görüş alışverişlerinde bulunduk. Komşularımız bizim önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Emir Temim, resmi ziyaretinin ilk günü İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Irakçi ile bir araya geldi. Temim ve heyeti, aynı günün ilerleyen saatlerinde İran İslam Devrimi’nin Lideri Ayetullah Hamanei ile de bir görüşme gerçekleştirdi.