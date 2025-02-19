Katar Emiri Tahran’da

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a geldi.

Emir Şeyh Temim, Tahran’daki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelecek.

Bu ziyaret, Pezeşkiyan’ın geçtiğimiz yıl 2 Ekim 2024’te Katar’a yaptığı resmi ziyaretin ardından gerçekleşiyor. O ziyaret sırasında taraflar, ekonomi, ticaret, kültür, eğitim ve spor alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla altı anlaşma ve mutabakat zaptı imzalamıştı.