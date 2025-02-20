Katar Emiri'nin Tahran ziyareti ne anlama geliyor?

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, dün resmi bir ziyaret için Tahran'a geldi.

Emir Temim, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ve diğer üst düzey İranlı yetkililerle ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında verimli görüşmeler yaptı.

Ortadoğu uzmanı Mustafa Necefi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Katar Emiri'nin Tahran ziyaretini değerlendirdi.

Necefi şöyle yazdı:

"Şeyh Temim’in Tahran’daki söyledikleri ve duydukları!

1. Görünüşe göre Katar Emiri, ABD’den bir mesaj getirdi. Bu mesaj, müzakereye ikna ya da zorlamaya yönelikti. Buna karşılık İran, Katar Emirine Washington’a iletmek üzere bir mesaj verdi: “Tahran, Trump’ın bu yaklaşımıyla müzakere etmeyecek ve İran’a yönelik her türlü tehdit, tüm bölgenin güvenliğini eşi benzeri görülmemiş bir tehlikeye atar.”

2. Bu ziyarette, İran’ın Katar’ın bazı politikalarından duyduğu memnuniyetsizlik dile getirildi.

3. Önemli bir nokta da şu ki, son zamanlarda Katar ile Türkiye arasında Suriye konusunda gizli anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Katar Emiri, bugünkü görüşmesinde Türkiye’nin Suriye’deki bazı politikalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Görünüşe göre Şeyh Temim’in Tahran ziyaretinin amaçlarından biri de Türkiye ile yaşadığı bu anlaşmazlıktı (denge sağlamak amacıyla).

4. Bununla birlikte Şeyh Temim, İran’ın yeni Suriye yönetimiyle etkileşime girmesini talep etti. Tahran da kendi taleplerini ve şartlarını iletti."