İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tahran’da bulunan Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede Ayetullah Hamanei Gazze zaferini tebrik ederek, "Filistin direnişinin liderlerinin ve savaşçılarının birliği, düşmana karşı güçlü duruşu ve karmaşık müzakere sürecini ilerletme konusundaki büyük çabaları ve Gazze halkının gösterdiği sabır ve azim, direnişi bölgede gururlandırdı." dedi.

İslami direniş ve Gazze halkının düşman Siyonist ve ABD’ye karşı elde ettiği başarıyı büyük bir zafer olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, ''Bu zafer, direniş mücadelelerinde yeni bir sayfa oluşturdu.’’ ifadesini kullandı.

'ABD'nin Gazze planı hiçbir sonuç vermeyecek'

Ayetullah Hamanei, ABD’nin Gazze ve Filistin için önerdiği bazı aptalca planlarına değinerek, "Bu planlar hiçbir sonuç vermeyecek ve bir buçuk yıl önce direnişi kısa sürede çökerteceklerini iddia edenler, şimdi küçük gruplar halinde esirlerini direnişçilerden teslim alıyor ve karşılığında çok sayıda Filistinli esiri serbest bırakıyorlar." diye konuştu.

Filistin direnişinin Siyonist esirleri teslim etme yönteminin direnişin büyüklüğünü gösterdiğini kaydeden İslam Devrimi Lideri, "Şu anda dünya kamuoyu Filistin'den yana ve bu şartlar altında direnişin ve Gazze halkının rızası olmadan hiçbir plan sonuç vermeyecektir. " değerlendirmesinde bulundu.

