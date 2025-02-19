İran: ABD’nin Filistinlileri zorla göç ettirme planını kınıyoruz

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze’nin Filistin halkının meşru toprağı olduğunu vurgulayarak, ABD’nin Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik sömürgeci planlarını şiddetle kınadı.

“ABD’nin Filistinlileri topraklarından zorla göç ettirme planı, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve temel insan haklarına yönelik ağır bir saldırıdır” diyen İravani, İran’ın bu tür girişimleri kesin bir dille reddettiğini ifade etti.

Küresel zorluklarla başa çıkmak için çok taraflı işbirliğinin şart olduğunu kaydeden İrevani, uluslararası hukukun seçici uygulanması, tek taraflı yaptırımlar ve egemen devletlerin haklarının ihlal edilmesinin, uluslararası kuruluşlara duyulan güveni zayıflattığını vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi’nin krizlerin çözümünde adil bir rol oynaması gerektiğinin altını çizen İrevani, mevcut yapının küresel güç dengelerini ve gelişmekte olan ülkelerin meşru taleplerini yansıtmadığını aktardı.

“Konseyin meşruiyetini yeniden kazanması için daha adil bir temsil yapısına sahip olması, daha demokratik ve hesap verebilir hale gelmesi gerekiyor” diyen İranlı temsilci, özellikle bölgesel temsilde eşitliğin sağlanmasının Konseyin etkinliğini artıracağını söyledi.

Bazı daimi üyelerin Güvenlik Konseyi’ni siyasi çıkarları doğrultusunda araçsallaştırdığını belirten İrevani, “ABD’nin sürekli veto hakkını kullanarak İsrail’i uluslararası hukuktan kaçırması, Gazze’deki soykırım ve İsrail’in bölgedeki saldırganlığına destek vermesi bunun en bariz örneğidir” ifadelerini kullandı.