Gazze'nin yeniden inşası için kaç milyar dolar gerekli?

Uluslararası bir rapor, Gazze’nin yeniden inşasının milyarlarca dolara mal olacağını tahmin etti. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından sunulan rapora göre, Gazze’nin yeniden inşası için 53 milyar dolar gerekli.

Rapora göre, Gazze’deki binalara verilen zarar 30 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bölgedeki insani kayıplar ise zararın yüzde 53’ünü oluşturuyor, ardından ticaret ve sanayi sektörü yüzde 20’lik bir kayıp ile ikinci sırada yer alıyor.

Raporda ayrıca, Gazze’nin hayati altyapıları, sağlık, su ve ulaşım gibi alanlarda büyük zararlar gördüğü belirtiliyor. Ekonomik zararın maliyeti ise 19 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Gazze’deki ekonomik faaliyetler tamamen felç olmuş durumda ve burada mal fiyatları yüzde 300 oranında artmış durumda.