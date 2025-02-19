İran: Filistin’in kaderini ABD değil, halkı belirleyecek

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 15. Asya Parlamentoları Asamblesi (APA) toplantısında yaptığı konuşmada, direniş cephesinin, İsrail’in soykırım girişimine rağmen bu rejime stratejik bir yenilgi yaşattığını belirtti.

Galibaf, ABD ve İsrail’in Gazze ve Lübnan’da askeri başarısızlığa uğramasının ardından bölgedeki siyasi komplolarını artırdığına dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze’nin kontrolünü ele alma ve Filistinlileri zorla göç ettirme yönündeki açıklamalarını “sömürgeci bir yaklaşım” olarak nitelendiren Galibaf, Donald Trump’ın sunduğu planın ise modern bir işgal ve etnik temizlik olduğunu vurguladı.

Galibaf, bu tür girişimlerin bölgesel güvenliği daha da kırılgan hale getireceğini söyledi.

İran’ın, Filistin halkının iradesi dışında hiçbir dayatma planını kabul etmeyeceğini belirten Galibaf, uluslararası toplum ve Asya ülkelerinin parlamentolarına çağrıda bulunarak Filistin halkının haklarını savunmaya davet etti.

Filistin’in kaderini ABD değil, halkı belirleyeceğini açıklayan Başkan Galibaf, Filistin krizinin çözümünün İsrail ordusunun işgal ettiği Filistin, Lübnan ve Suriye topraklarından tamamen çekilmesi, Gazze’ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması ve Filistinli mültecilerin güvenli şekilde evlerine dönmesiyle mümkün olacağını kaydetti.

Asya ülkelerinin işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Galibaf, kıta ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliklerinin artırılması için tercihli ticaret anlaşmaları ve yatırım teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesini önerdi.

İran Meclisi’nin, Asya’da çok taraflı iş birliğini güçlendirmek için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.