İranlı Komutan: Mazenderan'daki ABD ve İsrail’in ajanlık ağları çökertildi

İran'ın Mazenderan Devrim Muhafızları'nın Komutanı Siyaveş Muslemi, bölgedeki ABD ve İsrail ajanlık ağlarının çökertildiğini açıkladı ve bu adımın sadece güvenlik tehditlerini engellemekle kalmayıp, aynı zamanda bazı olası krizlerin de önüne geçtiğini belirtti.

Perşembe günü açıklama yapan General Muslemi, ABD, İsrail rejmi ve düşman ülkelerin istihbarat servislerinin, yabancı vatandaşlar ve göçmenler aracılığıyla bölgeye sızmaya çalıştığını, birçok ajanının ticaret şirketleri, kültürel merkezler ve hayır kurumları altında casusluk yapmak için faaliyet gösterdiğini söyledi.

General Muslemi ayrıca, bu yıl içinde, yapılan operasyonlarla, 15 bin litre içki, 10 bin litre kaçak motor yağı ve 100 bin litre kaçak yakıtın ele geçirildiğini de vurguladı.

