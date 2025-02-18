İran Devrim Muhafızları'nın en büyük tatbikatı başladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, ''Yüce Peygamber (sav) 19'' adlı büyük ölçekli askeri tatbikatın ikinci aşamasını Güneybatı İran’da başlattı.

Bu tatbikat, Kara Kuvvetleri’nin bugüne kadarki en büyük operasyonel tatbikatlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Tatbikat, önceki aşamada Kirmanşah’ın Ezgele bölgesinde gerçekleştirilen güvenlik tatbikatının devamı niteliğinde olup, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur’un katılımıyla Şavuriye genel bölgesinde başladı.

Tatbikat kapsamında saldırı ve savunma manevraları, elektronik harp operasyonları, zırhlı birlikler, füze sistemleri, insansız hava araçları (İHA), hava destek birlikleri ve topçu birlikleri gibi çeşitli unsurlar sahada test edilecek. Ayrıca, Devrim Muhafızlar'nın yeni silah ve ekipmanları da operasyonel olarak değerlendirilecek.

Tatbikatın önümüzdeki günlerde yoğun askeri manevralarla devam etmesi bekleniyor.