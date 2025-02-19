İran-Türkmenistan işbirliği önünde hiçbir engel yok

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran ile Türkmenistan arasındaki ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel iş birliğinin genişletilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Pezeşkiyan, Hazar Ekonomi Forumu kapsamında Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Hoja Muradgeldi Muradov ile Tahran’da bir araya geldi.

Görüşmede, Türkmenistan’ın Milli Lideri Gurbanguli Berdimuhamedov’un İran ile ilişkileri geliştirme konusundaki özel ilgisini takdir eden Pezeşkiyan, bu yaklaşımın iki ülke arasındaki anlaşmaların hızla hayata geçirilmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

“Türkmenistan, İran’ın kardeş, Müslüman ve komşu ülkesi olarak bizim için büyük önem taşıyor. Biz de bu komşuluk hakkını en iyi şekilde yerine getirmeye kararlıyız,” diyen Pezeşkiyan, İran ile Türkmenistan arasındaki işbirliğinin önünde hiçbir engel görmediklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, Hazar Ekonomi Forumu gibi bölgesel platformların iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirterek, “İki ülke arasındaki büyük ekonomik potansiyel harekete geçirilirse, ticaret hacmimiz mevcut seviyenin birkaç katına çıkabilir” ifadesinde bulundu.

Türkmenistan Milli Lideri ve Cumhurbaşkanı’nın selamlarını ileten Muradov, İran’ın yalnızca bir komşu değil, aynı zamanda stratejik bir ortak olduğunu vurguladı.

Enerji ve ulaştırma alanlarında devam eden ortak projelere değinen Muradov, “İki ülke arasındaki anlaşmaların tam olarak uygulanması için kararlıyız ve mevcut fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.