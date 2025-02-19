Pezeşkiyan: Stratejik İşbirliği Anlaşması, İran-Rusya için yol haritası

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran’da düzenlenen Hazar Ekonomi Forumu kapsamında, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği anlaşmasının önemine dikkat çeken Pezeşkiyan, anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini açık bir şekilde belirlediğini ve uygulama sürecinin kararlılıkla takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

enerji, sanayi, ulaşım ve ticaret alanlarındaki ikili işbirliklerinin olumlu yönde ilerlediğini belirten Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Avrasya Ekonomik Birliği, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası platformların da yeni ortaklıklar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı ve Başbakanı’nın selamlarını ileten Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, İran ile imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Overçuk, anlaşmanın ardından iki ülke arasındaki diplomatik temasların ve heyet ziyaretlerinin arttığını kaydetti.

Hazar Ekonomi Forumu’nda ele alınan konular hakkında bilgi veren Overçuk, forumun Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

İran’ın bilim, tıp ve sağlık alanındaki başarılarına dikkat çeken Rus yetkili, Tahran’da düzenlenen teknoloji ve sanayi sergisini ziyaret ettiğini ve İran’ın bu alanlardaki ilerlemelerini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Overçuk, İran’ın sahip olduğu bu yetkinliklerin diğer ülkelerle paylaşılması durumunda ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını açıkladı.

