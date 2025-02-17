Katar Emiri'nin Tahran ziyareti gündemde

Lübnan merkezli El Mayadeen kanalı, Katar Emiri Şeyh Temim’in bu hafta içinde İran’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini iddia etti.

Öte yandan, Katar Dışişleri Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamada Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmede Gazze, Filistin toprakları, Suriye ve Lübnan’daki gelişmeler ele alındı.

Gazze halkının zorla göç ettirilmesi girişimlerine Doha yönetiminin kesinlikle karşı olduğunu belirten Katar başbakanı, böyle bir adımın Filistin topraklarında çatışmaları daha da alevlendirebileceği uyarısında bulundu.

Katar, Gazze’deki ateşkesin arabulucularından biri olarak görülmekte ve İran ile iyi ilişkilere sahiptir. Tahran da, Katar’a yönelik Arap ülkelerinin ambargosu sırasında Doha’yı destekleyen ülkelerden biri olmuş ve iki ülke her zaman aktif diplomatik ilişkiler sürdürmüştür.

Katar kaynakları henüz bu ziyareti doğrulamadı ve ziyaretin ana gündeminin ne olacağı netlik kazanmış değil.