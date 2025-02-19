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19 Şub 2025 14:50

Katar Emiri Tahran'da resmi törenle karşılandı (+video)

Katar Emiri Tahran'da resmi törenle karşılandı (+video)

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'a ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşıladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Tahran’daki Saadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından resmi törenle karşılandı.

Emir Şeyh Temim, Tahran’daki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelecek.

Bu ziyaret, Pezeşkiyan’ın geçtiğimiz yıl 2 Ekim 2024’te Katar’a yaptığı resmi ziyaretin ardından gerçekleşiyor. O ziyaret sırasında taraflar, ekonomi, ticaret, kültür, eğitim ve spor alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla altı anlaşma ve mutabakat zaptı imzalamıştı.

News ID 1924548

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