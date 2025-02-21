Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA geliri belli oldu!

Avrupa Ligi'nde dün oynanan play-off maçlarının ardından son 16 turuna kalan takımlar netlik kazandı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu öncesinde takımların şu ana kadar elde ettiği gelirler hesaplandı.

Football Meets Data'da yer alan tabloya göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA gelirleri şöyle:

Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 180 bin Euro

Katılım: 4.31 milyon Euro

Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.99 milyon Euro

10 yıllık kat sayı: 1.77 milyon Euro

Puan: 1.5 milyon Euro

Sıralama bonusu: 1.08 milyon Euro

Play-off ve eleme turu bonusu: 2.05 milyon Euro

Toplam: 15.87 milyon euro

GALATASARAY

Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 4.29 milyon Euro

Katılım: 4.31 milyon Euro

Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.12 milyon Euro

10 yıllık kat sayı: 1.20 milyon Euro

Puan: 1.95 milyon Euro

Sıralama bonusu: 2.21 milyon Euro

Play-off ve eleme turu bonusu: 300 bin Euro

Toplam: 18.38 milyon Euro

Kaynak: Cumhuriyet