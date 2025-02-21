Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA geliri belli oldu!

Avrupa Ligi'nde dün oynanan play-off maçlarının ardından son 16 turuna kalan takımlar netlik kazandı.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu öncesinde takımların şu ana kadar elde ettiği gelirler hesaplandı.
Football Meets Data'da yer alan tabloya göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA gelirleri şöyle:
Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 180 bin Euro
Katılım: 4.31 milyon Euro
Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.99 milyon Euro
10 yıllık kat sayı: 1.77 milyon Euro
Puan: 1.5 milyon Euro
Sıralama bonusu: 1.08 milyon Euro
Play-off ve eleme turu bonusu: 2.05 milyon Euro
Toplam: 15.87 milyon euro
GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 4.29 milyon Euro
Katılım: 4.31 milyon Euro
Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.12 milyon Euro
10 yıllık kat sayı: 1.20 milyon Euro
Puan: 1.95 milyon Euro
Sıralama bonusu: 2.21 milyon Euro
Play-off ve eleme turu bonusu: 300 bin Euro
Toplam: 18.38 milyon Euro
Kaynak: Cumhuriyet
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