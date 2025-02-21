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21 Şub 2025 19:42

Asya kupası kutlaması: İran'ın Hindistan'a karşı kesin zaferi

Asya kupası kutlaması: İran'ın Hindistan'a karşı kesin zaferi

A Milli Basketbol Takımı, Asya Kupası Elemeleri 3. periyodundaki ilk maçını Hindistan'ı yenerek tamamladı.

A Milli Basketbol Takımı, Asya Kupası Elemeleri 3. periyodundaki ilk maçını Hindistan'ı 106-55 yenerek tamamladı.

Milli sporcular Asya Kupası'na katılma hakkını elde ederek zirve mücadelesi veren Kazakistan ile karşılaşacak.

News ID 1924610

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