Asya kupası kutlaması: İran'ın Hindistan'a karşı kesin zaferi

A Milli Basketbol Takımı, Asya Kupası Elemeleri 3. periyodundaki ilk maçını Hindistan'ı 106-55 yenerek tamamladı.
Milli sporcular Asya Kupası'na katılma hakkını elde ederek zirve mücadelesi veren Kazakistan ile karşılaşacak.
A Milli Basketbol Takımı, Asya Kupası Elemeleri 3. periyodundaki ilk maçını Hindistan'ı yenerek tamamladı.
A Milli Basketbol Takımı, Asya Kupası Elemeleri 3. periyodundaki ilk maçını Hindistan'ı 106-55 yenerek tamamladı.
Milli sporcular Asya Kupası'na katılma hakkını elde ederek zirve mücadelesi veren Kazakistan ile karşılaşacak.
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