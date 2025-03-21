Pekin'den ABD'ye “Çin-İran işbirliğine müdahale etmeyi durdurun” uyarısı

Çin Dışişleri Bakanlığı bugün ABD'nin Çin ve İran arasındaki ticari işbirliğine müdahale etmeyi durdurması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, "ABD, Çin ve İran arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğine müdahale etmeyi durdurmalıdır" dedi.

Mao Ning, Pekin’in Çinli şirketlerin meşru hak ve menfaatlerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, daha önce bazı şahıslara, kurumlara ve birkaç İran gemisine yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Washington dün "bir Çin vatandaşı, 13 şirket ve İran ile ilişkili 8 şirketi" yaptırımlar listesine ekledi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan şirketlerin çoğunun Çin'de bulunduğu ve yaptırım uygulanan gemilerin Panama, Komor Adaları ve Barbados gibi farklı bayraklarla seyir yaptığı iddia edildi.