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21 Mar 2025 22:35

Rusya'dan İran'ın nükleer programına ilişkin girişim

Rusya'dan İran'ın nükleer programına ilişkin girişim

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi ile görüştü.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi ile görüştüğünü duyurdu.

Ulyanov, Grossi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını X sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile görüştüm. İran'ın nükleer programı ve Ukrayna'nın nükleer güvenliğine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunduk; Ajansın Yönetim Kurulunda en çok dikkat çeken iki konu."ifadelerini kullandı.

News ID 1925443

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