Güney Kore'deki orman yangınlarında 18 kişi öldü(+video)

Yetkililer, ölülerden ikisinin Andong'da, üçünün Jeongseon'da, altısının Yeongyang'da ve yedisinin Yeongdeok'ta bulunduğunu bildirdi. Jeongseon'da bir kişi daha kayıp.

Yaralılar arasında 10 kişinin ve 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yangınların ardından 23 bin kişi tahliye edildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Vekili Han Deok-soo, orman yangınlarının daha fazla yayılmasını önlemek için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

Deok-soo, "Orman yangınlarının daha önce görülmemiş seviyelere ulaşmasından endişeleniyoruz, bu nedenle bu hafta boyunca tüm kaynaklarımızı orman yangınlarıyla mücadeleye odaklamalıyız." dedi.

Mevcut yangınlarını ülke tarihindeki "en kötüsü" olarak nitelendiren Deok-soo, orman yangınlarının şimdiye kadar 17 bin hektarlık orman ve 209 ev ve fabrikayı yok ettiğini bildirdi.

Han Duk-soo, hükümetin yasadışı atık yakımına karşı önlemleri güçlendireceğini ve ihlal edenlere yürürlükteki yasalara uygun şekilde sıkı bir şekilde davranacağını vaat etti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı, ayrıca hükümetin orman yangınlarına müdahale ve önleme yönergelerini gözden geçirip iyileştireceğini söyledi.