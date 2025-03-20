ABD’den İran’a yeni yaptırım

Al Mayadin’e göre, ABD Hazine Bakanlığı, bazı kişi ve kurumlara ve birkaç İran gemisine yeni yaptırımlar uyguladığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Bugün (Perşembe), Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Ulusal Güvenlik Notu ve Başkan Trump’ın İran’a yönelik maksimum baskı kampanyası kapsamında, İran’ın petrol satışını hedef alan dördüncü yaptırım paketini uygulamıştır." ifadeleri yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Washington bugün "bir Çin vatandaşı, 13 şirket ve İran ile bağlantılı 8 şirketi" yaptırım listesine ekledi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan şirketlerin çoğunun Çin merkezli olduğu iddia edilirken, yaptırım kapsamına alınan gemilerin ise Panama, Komorlar ve Barbados gibi çeşitli ülkelerin bayrağı altında faaliyet gösterdiği belirtildi.