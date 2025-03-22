İran'dan Nijer'deki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Nijer’in güneybatısındaki Kokoru bölgesinde bir camiye düzenlenen ve oruçlu cemaatten onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, kutsal bir mekânda ve Cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bu terör saldırısının, İslam’ın açık hükümlerine aykırı olduğunu, uluslararası hukuk ve insan hakları normlarıyla çeliştiğini belirtti.

Bekayi ayrıca, bu saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile Nijer halkı ve hükümetine taziyelerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bekayi, İran'ın her türlü terörizm ve aşırıcılığın tüm biçimlerini kınama konusundaki ilkesel tutumunu hatırlatarak, terörizmin önlenmesi ve terör eylemlerini gerçekleştirenler ile destekçilerinin yargılanıp cezalandırılması için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.