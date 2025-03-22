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22 Mar 2025 18:26

Nijer'de camiye terör saldırısı: En az 44 ölü

Nijer'de camiye terör saldırısı: En az 44 ölü

Nijer'in güneybatısında bir camiye düzenlenen terör saldırısında en az 44 kişi hayatını kaybetti.

Nijer İçişleri Bakanı Mohamed Toumba, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Kokorou bölgesindeki Fonbita köyünde dün bir camiye düzenlenen terör saldırısında en az 44 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Toumba, 4'ü ağır 13 kişinin de yaralandığı saldırının terör örgütü IŞİD bağlantılı örgütler tarafından düzenlendiğini kaydetti.

Öte yandan hükümet, saldırı nedeniyle bugünden başlayarak 72 saatlik ulusal yas ilan etti.

Sahel bölgesinde yer alan Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD’in saldırılarına maruz kalıyor.

News ID 1925458

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