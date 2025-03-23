İran'dan Kongo'ya destek: Ulusal egemenlik ön planda

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda yaşanan çatışmaların şiddetlenmesinden duyduğu endişeyi dile getirirken, İran’ın bu ülkenin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği vurguladı.

Kongo’daki gerilimin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirten Bekayi, Afrika Birliği’nin çatışmanın sona erdirilmesine yönelik yürüttüğü kapsamlı çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Sözcü, “Afrika Birliği’nin, Kongo’daki çatışmalara yönelik ateşkesin sağlanmasına yönelik insani ve diplomatik girişimlerini destekliyoruz” dedi.

İran yetkilileri, Kongo’daki anlaşmazlıkların diyalog ve bölgeye özgü çözümlerle, dış müdahalelere gerek kalmadan çözülmesinin önemine dikkat çekti. Bekayi “Umarız, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki anlaşmazlıklar diyalog ve yerel çözümlerle, barışçıl yollarla çözüme kavuşur” açıklamasında bulundu.