ABD Nijer'deki son askeri üstten geri çekildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Afrika ülkesindeki askeri darbe liderlerinin kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylemesinden bir yıldan fazla bir süre sonra, ABD ordusunun Nijer'deki son üssünden kuvvetlerini geri çektiğini duyurdu.

Pentagon, Nijer Savunma Bakanlığı ile yaptığı ortak açıklamada "ABD güçlerinin ve varlıklarının Agadez'deki Hava Üssü 201'den çekilmesi tamamlandı" dedi.

Açıklamada, "Bu çalışma... ABD ve Nijer silahlı kuvvetleri arasında çekilmenin planlandığı gibi tamamlanması için önümüzdeki haftalarda da devam edecek" denildi.

Açıklamada ABD'nin ülkede çekilmek için hala hangi varlıklarının kalmış olabileceği konusunda herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Ülkenin kuzeyindeki Agadez insansız hava aracı üssünde yaklaşık 200 asker bulunuyordu.