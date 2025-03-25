Trump, kendi portresinden nefret ediyor(+foto)

ABD Başkanı Donald Trump, Colorado Eyalet Meclisi’nde sergilenen kendi portresini “korkunç” olarak nitelendirerek kaldırılmasını istedi.

Reuters’in haberine göre, Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Colorado Valisi Jared Polis’in bu tablo nedeniyle utanması gerektiğini ifade etti. Trump, “Bunu görmektense hiç resmimin olmamasını tercih ederim” diyerek, çok sayıda Colorado vatandaşının da tabloya tepki gösterdiğini öne sürdü.

Portre 2019’dan beri mecliste sergileniyor

İngiltere doğumlu ve Colorado’da yaşayan sanatçı Sarah Boardman tarafından yapılan tablo, 2019 yılından beri Colorado Eyalet Meclisi binasında sergileniyor. İlginç bir şekilde Trump, aynı sanatçının eski ABD Başkanı Barack Obama için yaptığı portreyi “harika” olarak tanımladı.

Trump’ın bu çıkışı, Demokrat eğilimli Colorado yönetimiyle Beyaz Saray arasındaki siyasi gerilimlerin arttığı bir dönemde geldi. Trump, Colorado Valisi Jared Polis’i “aşırı solcu” ve suçla mücadelede “zayıf” olmakla suçladı. Özellikle, ülke çapında yayılan “Tren de Aragua” adlı suç örgütünün, eyaletin üçüncü büyük şehri Aurora’yı ele geçirdiğini iddia etti.