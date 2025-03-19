Trump, İran'a karşı geri adım attı!

El Cezire'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Yemen Ensarullah güçlerine verdiği desteği azalttığını iddia etti.

Trump ayrıca İran'ın Ensarullah güçlerine büyük miktarda silah göndermeye devam ettiğini tekrar ileri sürdü.

Trump, "İran bu süreci derhal durdurmalı ve onların kendi başlarına savaşmalarına izin vermeli. Husiler her halükarda yenilecek ama İran'ın yardımı bu süreci hızlandıracak!"dedi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Yemenli güçler tarafından yapılan saldırılardan İran’ın sorumlu tutulacağını ileri sürmüştü.

Trump, Yemen’deki Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırının İran’dan yapılmış gibi karşılanacağını ve sonuçlarının “korkunç olacağını” iddia etmişti.

Trump'ın iddiasına göre, Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran'dan kaynaklanmakta ve İran tarafından yaratılmaktadır.