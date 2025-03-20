İran'dan Trump'ın mektubuna ilişkin flaş açıklama

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bir televizyon röportajında ülkenin ABD ile ilişki konusundaki dış politikasını anlattı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın mektubuna önümüzdeki günlerde yanıt verileceğini duyurdu.

Bakan Erakçi, İran’ın dış politikada her zaman akılcı ve mantıklı hareket ettiğini ve ulusal çıkarları gözettiğini belirterek, “Daha önce Trump’ın ilk başkanlık döneminde maksimum baskı politikasını deneyimledik. Şimdi ise yeni bir maksimum baskı politikası, müzakere talebi ve mektup gönderme girişimiyle birlikte geliyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, baskı, tehdit ve yaptırımların artırıldığı bir ortamda doğrudan müzakere yapılmayacağını vurgulayarak, "Müzakere, eşit şartlarda olmalıdır. Doğrudan müzakere talebimiz yoktur; Trump’ın mektubuna yanıt vereceğiz ve bunu uygun bir şekilde ileteceğiz" ifadesini kullandı.

Trump’ın mektubuna yanıt vermenin uzun sürmeyeceğini ve önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirten Erakçi, “Trump’ın mektubu daha çok tehdit içeren bir mesaj niteliğinde, ancak fırsatlar da sunduğunu iddia ediyor. Hazırlayacağımız yanıt, hem tehdit hem de fırsat boyutlarını dikkate alacaktır. İnşallah fırsatları göz önünde bulunduracağız.” diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump’ın ilk başkanlık döneminde benimsenen “ne müzakere ne savaş” politikasının o dönemin koşullarına uygun olduğunu belirterek, “Şu anda doğrudan müzakere politikamız yok. Geçmiş dönemde, Nükleer Anlaşma’nın (KOEP) yeniden canlandırılması için dolaylı müzakereler yürütüldü. Avrupa ülkeleri, Çin ve Rusya ile doğrudan müzakereler yapıyoruz. Mevcut politikamız dolaylı müzakere yönündedir, ancak aynı zamanda tehditlere ve savaşa karşı hazırlıklıyız.” Ifadelerinde bulundu.

Erakçi, Batılı tarafların Nükleer Anlaşma kapsamındaki "tetik mekanizmasını" kullanma ihtimaline dair yürütülen propagandaya da değinerek, “Yapılan tüm propagandalardan bağımsız olarak, önümüzdeki yıl önemli, zor ve karmaşık olacak. Ancak endişelenmiyoruz, çünkü zorluklarla başa çıkmaya hazırız ve ulusal çıkarlarımızı bu süreçten çıkaracağız” dedi.