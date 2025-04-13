ABD ile dolaylı müzakerede neler görüşüldü? İşte detaylar...

İran ile ABD arasında yapılan dolaylı müzakereyi değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ''Bizim tavrımız nettir. ABD ile görüşmenin konusu nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılmasıdır, bunun dışında hiçbir konuyu ABD tarafıyla görüşmedik'' dedi.

Bekayi, önümüzdeki hafta yapılması beklenen dolaylı müzakerenin bir sonraki turu hakkında, ''ABD ile dolaylı müzakere Umman ev sahipliğinde devam edecek'' açıklamasını yaptı.

Bekayi, ''Umman tarafı arabuluculuk rolünü sürdürecek. Müzakerelerin çerçevesi olduğu gibi devam edecektir.’’ ifadesini kullandı.

İranlı sözcü, Umman'ın arabuluculuğuyla yapılan dolaylı müzakerenin şekli ve formatının değişmeyeceğini de sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki dolaylı görüşmeler, dün Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin arabuluculuğunda gerçekleşti.