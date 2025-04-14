Bakan Erakçi'den telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Katar, Kuveyt ve BAE dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

İran ve Katar dışişleri bakanlarının telefon görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pazar gecesi yaptığı telefon görüşmesinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında istişarede bulundu.

Bakan Erakçi, İran ile ABD arasında gerçekleştirilen ilk tur dolaylı görüşmelerin sürecini detaylı şekilde açıklayarak, İran İslam Cumhuriyeti’nin meselelerin çözümüne yönelik tüm diplomatik imkânları kullanma kararlılığını vurguladı.

Katar Başbakanı da İran-ABD görüşmelerinin ilk turunun sonucunu memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu sürece katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

İran ve Kuveyt dışişleri bakanlarının telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali el-Yahya ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki gelişmeler ve Umman’daki İran-ABD dolaylı görüşmeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Erakçi, Kuveyt’in destekleyici tutumuna teşekkür ederek, Maskat’taki dolaylı görüşmelere ilişkin İran’ın görüşlerini dile getirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı, ülkesinin Maskat görüşmelerinin sonucunu memnuniyetle karşıladığına ilişkin dışişleri bakanlığınca yayınlanan bildiriyi hatırlatarak, bu sürecin olumlu sonuçlara ulaşmasını temenni etti.

İran ve BAE dışişleri bakanlarının telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki gelişmeler ve Umman’daki İran-ABD dolaylı görüşmeleri hakkında görüştü.

Erakçi, BAE’li mevkidaşını Maskat’ta gerçekleşen dolaylı İran-ABD görüşmelerinin içeriği hakkında bilgilendirdi.

BAE Dışişleri Bakanı ise İran’ın diplomasiye olan bağlılığı ve ABD ile dolaylı görüşmelere katılımı nedeniyle İran’a teşekkür ederek, bu sürecin bölge açısından olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.