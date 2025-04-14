İran: Müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasını ciddiyetle takip edeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde buplundu.

Yaptırımların kaldırılması konusunu müzakerelerde ciddiyetle takip edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İran ile ABD arasında yürütülen dolayılı müzakereler hakkında, “ABD ile dolaylı müzakerelerde temel tutumumuz, İran milletine uygulanan zalimce ve hukuksuz yaptırımların kaldırılmasıdır ve bu bizim ciddi ve temel talebimizdir. Müzakerelerde bunu ciddiyetle takip edeceğiz” dedi.

Müzakereler, dolayılı olarak Umman’ın arabuluculuğuyla devam edecek

Bekayi, İran-ABD görüşmelerinin bir sonraki turunun nerede yapılacağına ilişkin bir soruya yanıt olarak, "Dışişleri Bakanı'nın da belirttiği gibi, görüşmelerin bir sonraki turu muhtemelen Umman dışında bir yerde olacak." dedi.

Müzakerelerin bir önceki formatta (dolayılı olarak) ve Umman’ın arabuluculuğuyla gerçekleştirileceğini belirten Bekayi, “Müzakerelerin yapılacağı yer konusunda gerekli düzenlemeler arabulucu tarafça yapılacaktır. Umman'a müzakerelerin ilk turunda yaptığı düzenlemelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki turda da usulüne uygun bir karar çıkmasını umuyoruz” ifadesini kullandı.

ABD yetkilileri çelişkili tutumlarını çözmeli

Bekayi ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Tahran’la ilgili son açıklamaları, özellikle İran’ın daha ciddi olması gerektiği yönündeki ifadeleri ve bu bağlamdaki tehditleri hakkında, “Bu açıklamalar, çeşitli ABD yetkilileri tarafından dile getirilen çelişkili tutumlardır ve bu çelişkiler çözülmelidir” ifadelerinde bulundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garipabadi Moskova’ya gitti

Sözcü Bekayi ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garipabadi’nin, Birleşmiş Milletler Şartı'nı Destekleyen Ülkeler Grubu toplantısına katılmak üzere Moskova’ya gittiğini bildirdi.

Grossi’nin bu hafta Tahran’a ziyareti gerçekleşecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin İran’a yapacağı ziyaretin tarihiyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

“Sayın Grossi’nin ziyaretinin özü üzerinde mutabakata varılmıştır. Görüşmelerin detayları ve diğer hususlar ise Viyana’daki temsilciliğimiz tarafından takip edilmektedir. Ziyaretin esasen bu hafta gerçekleşmesi planlanıyor. Bugün içinde bu konuda bilgilendirme yapacağımızı düşünüyorum.”

Erakçi, Moskova’ya gidecek

Sözcü Bekayi, daha önce yapılan planlamalara göre Dışişleri Bakanı Erakçi’nin bu hafta sonu Rusya'ya gideceğini ve bu ziyaret kapsamında Maskat'taki son gelişmeler de dahil olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağını ifade etti.

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