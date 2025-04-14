İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garipabadi Moskova’ya gidiyor

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, yaptığı açıklamada “Birleşmiş Milletler Şartı'nı Destekleyen Ülkeler Grubu” toplantısının, bugün İran da dahil olmak üzere bu ülkelerin dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla Moskova'da başlayacağını duyurdu.

Büyükelçi Celali, İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garipabadi’nin, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine bu toplantıya katılacağını bildirdi.

İranlı diplomat ayrıca, Birleşmiş Milletler Şartı'nı Destekleyen Ülkeler Grubu’nun dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki ilk uluslararası toplantısının 5 Kasım 2022 tarihinde İran Dışişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi'nde düzenlendiğini hatırlattı.

Söz konusu toplantıda, küresel düzeydeki son gelişmeler, ortak ve yeni ortaya çıkan tehditlerin değerlendirilmesi ile bu tehditlerle mücadele yolları ele alınmıştı.

Toplantının, Salı günü sona ereceğini belirten Celali, "Moskova’da gerçekleşecek olan toplantıda da bu konuların yanı sıra tek taraflıcılığın reddi ve uluslararası hukuka ve BM Şartı’na aykırı olan tek taraflı zorlayıcı eylemler, özellikle yaptırımlar ile mücadele yolları üzerinde durulması beklenmektedir" açıklamasında bulundu.

