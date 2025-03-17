İranlı yetkili: UAEA ile mevcut anlaşmazlıkları çözebiliriz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garipabadi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldiğini duyurdu.

UAEA Başkanı ile görüşmeyi ''yapıcı'' olarak nitelendiren Garipabadi, ''Bu görüşmede, İran ile Ajans arasındaki işbirliği, kalan iki sorunun çözümü, nükleer tesislerin güvenliği, İran nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konusundaki son gelişmeler ele alındı.'' dedi.

Garipabadi, ''Bence uzun yıllara dayanan işbirliği deneyimine sahip İran ile UAEA mevcut anlaşmazlıkları çözebilir. Bunun şartı ise kurum üzerindeki dış siyasi baskıların son bulması ve kurumun bağımsız, tarafsız ve profesyonel bir yaklaşım sergilemesidir.'' ifadesini kullandı.

Garipabadi ayrıca, ''İran, ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korurken, UAEA ile Nükleer Güvenlik Anlaşması kapsamında işbirliğini sürdürme konusunda kararlıdır.'' diye konuştu.